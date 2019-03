Atlético de Madrid vence Real Sociedad e reforça segundo lugar

O triunfo de sábado dos catalães em casa dos 'merengues', por 1-0, tornou mais complicado o sonho do título para os 'colchoneros' -- a equipa de Diego Simeone poderia ficar a quatro pontos quando ainda visita o Barcelona -- contudo solidifica o seu segundo lugar, com a habitual presença na 'Champions'.

Nas quatro vagas para a Liga dos Campeões estão o FC Barcelona com 60 pontos, o Atlético de Madrid com 53, Real Madrid com 48 e o surpreendente Getafe com 42.

O desafio ficou decidido em poucos minutos quando Álvaro Morata, aos 30 e 33 minutos, impôs a sua cabeça na área para apontar os dois golos, o primeiro na sequência de canto na esquerda, o segundo após livre na direita.

Koke ainda foi expulso aos 62 minutos, mas a Real Sociedad, provisoriamente oitava com 35 pontos, não conseguiu inverter o resultado e assim aproximar-se dos lugares europeus.

O Betis, com William Carvalho no 'onze', também deu um passo atrás nas aspirações à Liga dos Campeões, com derrota caseira 1-2 com o Getafe, inesperado quarto classificado.

O defesa uruguaio Cabrera (20), de cabeça nas costas dos centrais contrários, inaugurou o marcador e Jaime Mata (44) aproveitou a defesa parada a pedir fora de jogo para fazer o 2-0. Joaquín (75) ainda reduziu com remate cruzado, após passe de William.

O Getafe tem 42 pontos, menos seis do que Real Madrid, mas com mais dois do que o Alavés, mais cinco do que o Sevilha e mais seis em relação ao Betis.

O treinador português Miguel Cardoso não resistiu à terceira derrota do Celta de vigo nos últimos quatro jogos, consumada já nos minutos finais da visita ao Eibar, e foi dispensado, depois de ter chegado ao clube galego em novembro para substituir o argentino António Mohamed.

Sergi Enrich (87), na pequena área, emendou lance confuso, fazendo o único tento para os locais, que ainda viram o brasileiro Charles desperdiçar um penálti, aos 67, atirando por cima.

Os galegos seguem em 17.º com 25 pontos, dois acima da 'linha de água', enquanto o Eibar, de Paulo Oliveira, que não saiu do banco, é provisoriamente nono, com 34.