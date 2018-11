Atl. Madrid, Dortmund, FC Porto e Schalke garantem oitavos

Atlético Madrid, Borussia Dortmund, FC Porto e Schalke juntaram-se esta quarta-feira a Barcelona, Bayern Munique, Ajax, Manchester City, Real Madrid, Roma, Juventus e Manchester United. Já estão definidos 12 das 16 equipas que vão continuar em prova na Liga dos Campeões a partir dos oitavos de final.

Se a vitória do Lokomotiv sobre o Galatasaray apurou FC Porto e Schalke antes de portugueses e alemães entrarem em campo no Grupo D, o Atlético Madrid carimbou o passaporte para a fase seguinte à mesma hora (17.55) do jogo da Rússia, com vitória caseira sobre o Mónaco por 2-0, com golos de Koke (2') e Griezmann (24'), numa partida em que Falcao desperdiçou uma grande penalidade (83') no reencontro com a antiga equipa.

Também no Grupo A, o Borussia Dortmund com Raphael Guerreiro em campo até aos 73 minutos não foi além de um nulo em casa frente ao Club Brugge, mas ainda assim garantiu o apuramento.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No Grupo B, o Barcelona garantiu o primeiro lugar do grupo com uma vitória no terreno do PSV (2-1) que atira os holandeses para fora da Europa. No outro jogo, o Tottenham bateu o Inter em casa (1-0) e ultrapassou os milaneses na luta pelo apuramento, mas terá de ir a Camp Nou na última jornada.

Mais complicadas estão as contas do Grupo C. As vitórias caseiras de Nápoles e PSG sobre Estrela Vermelha (3-1) e Liverpool (2-1) deixaram italianos e franceses na pole position, mas a única coisa que ficou definida foi que os sérvios já não poderão apurar-se para os oitavos de final. Nápoles, PSG e Liverpool até poderão terminar o grupo empatados com nove pontos.

Resultados desta quarta-feira:

- Grupo A:

Atlético Madrid, Esp - Mónaco, Fra, 2-0.

Borussia Dortmund, Ale - Club Brugge, Bel, 0-0.

- Grupo B:

Tottenham, Ing - Inter Milão, Ita, 1-0.

PSV Eidhoven, Hol - FC Barcelona, Esp, 1-2.

- Grupo C:

Nápoles, Ita - Estrela Vermelha, Ser, 3-1.

Paris Saint-Germain, Fra - Liverpool, Ing, 2-1.

- Grupo D:

Lokomotiv Moscovo, Rus - Galatasaray, Tur, 2-0.

FC Porto, Por - Schalke 04, Ale, 3-1.