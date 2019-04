"Até eu marcava esse golo!" Adepto foi desafiado a provar, mas não correu bem

Pela boca morre o peixe, diz o ditado. E um adepto da AS Roma sentiu isso mesmo na pele ao ser desafiado por um dos patrocinadores do clube a provar um comentário que fez nas redes sociais no decorrer do jogo com o Parma, quando o avançado turco Cengiz Ünder fez o golo que deu a vitória aos romanos por 2-0.

""Até eu marcava esse golo!", escreveu Marco Nicolai na sua conta de Facebook. Pois bem, foi o próprio jogador da Roma que o foi buscar a casa e levou-o ao Estádio Olímpico de Roma... onde lhe ofereceu um equipamento e desafiou-o a mostrar que era mesmo capaz de fazer aquele golo.

O jovem ficou surpreendido e lá entrou em campo vestido a rigor, com as bancadas do Olímpico com alguns adeptos e o speaker do estádio a relatar. À primeira tentativa escorregou antes de a bola chegar aos seus pés, na segunda falhou o remate e à terceira Marco acertou finalmente na bola, mas ela saiu... ao lado.

Sorridente e perante o aplauso dos adeptos, o jovem tiffosi lá prometeu que nunca mais irá voltar a escrever algo semelhante.