Atalanta contrata ex-alvo do Sporting

Em 2018/19, Muriel fez a primeira metade da época no Sevilha, mas, na reabertura do mercado de transferências, acabou por ser emprestado à Fiorentina, tendo apontado nove golos em 23 jogos.

O avançado, de 28 anos, que está atualmente na Copa América ao serviço da seleção da Colômbia, treinada pelo português Carlos Queiroz, vai representar o quinto clube italiano da carreira, depois de passagens pelo Lecce, Udinese e Sampdoria.

O jogador foi apontado como possível reforço do Sporting tanto no último verão como na janela de janeiro do mercado de transferência, mas em ambas as ocasiões acabou por não rumar a Alvalade.

Na próxima temporada, a Atalanta vai participar pela primeira vez na fase de grupos da Liga dos Campeões.

De acordo com a imprensa italiana, o clube de Bérgamo terá pago cerca de 15 milhões de euros pela aquisição do jogador formado no Deportivo Cali.

Ao serviço da Colômbia, Muriel tem um registo de três golos em 27 internacionalizações.