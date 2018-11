Assistência de Ronaldo e triunfo da Juventus

Em Turim, a Juventus carimbou a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, graças a um golo de Mario Mandzuki. Um golo que resultou de uma assistência de Cristiano Ronaldo. A vecchia signora venceu assim o Valência por 1-0, relegando os espanhóis para a Liga Europa.

Cristiano Ronaldo e João Cancelo (ambos titulares) fizeram dupla na ala esquerda e foi de lá que surgiu o tento vitorioso da Juventus: Ronaldo fintou um adversário e cruzou rasteiro para Mario Mandzukic (59') encostar para o fundo da baliza Ché. O português ainda teve uma oportunidade de golo, mas Neto impediu que marcasse.

No outro jogo do grupo, o Manchester United venceu o Young Boys (1-0), com um golo de Marouane Fellaini já no tempo de compensação. Um golo que ia levando José Mourinho à loucura. Depois do golo do belga, apontado ao minuto 91, o técnico português foi filmado a pontapear a grade que continha garrafas de água, acabando depois por atirar outra ao chão. E foi filmando.

A liderança do Grupo H será decidida na última jornada, sendo que a Juve tem uma vantagem de dois pontos sobre o Manchester United.

Paulo Fonseca ainda sonha com oitavos

Nove golos em dois jogos do grupo F da Liga dos Campeões. Em França, o Lyon esteve muito perto de bater o Manchester City pela segunda vez nesta edição da Liga dos Campeões, depois de estar a ganhar por duas vezes, mas acabou empatado (2-2). A formação de Pep Guardiola e acabou por não conseguir já o apuramento para a próxima fase porque o Shakhtar conseguiu vencer o Hoffenheim já nos descontos.

O Shakhtar de Paulo Fonseca começou a vencer por dois golos - Ismaily e Taison -, mas permitiu o empate ainda antes do intervalo. Kramaric e Zuber devolveram ao Hoffenheim as esperanças de qualificação. Depois Taison fez o 3-2 já nos descontos e impediu os festejos do Lyon.

A equipa de Paulo Fonseca pode ainda conseguir o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões ou até ficar fora das competições europeias, caso perca com o Lyon e o Hoffenheim derrote o Manchester City.

Real Madrid e Roma apurados

No grupo G estão já apurados Roma e Real Madrid. Ainda antes de entrarem em campo espanhóis e italianos já sabiam que estavam os dois apurados, depois do Viktoria Plzen conseguir derrotar o CSKA, em Moscovo, por 2-1. No final os merengues venceram os romanos por 2-0, com golos de Bale e Lucas Vázquez.

Na derradeira jornada, o Plzen recebe a Roma e o CSKA vai a Madrid. Em caso de igualdade pontual, é o Viktoria Plzen a seguir para a Liga Europa.

No outro jogo do grupo E, o do Benfica (perdeu 5-1 com o Bayern), o Ajax venceu o AEK por 2-0.

Veja aqui quem está apurado e quem ainda está na luta por um lugar nos oitavos de final da Champions.