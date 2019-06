Assembleia Geral do Sporting suspensa devido a confrontos mas orçamento é aprovado

A deslegitimação do outro, daquele que nos desafia, surpreende, nunca é resultado de um decreto. Se o fosse, seria descoberta, intolerável, chocando com as construções filosóficas que, com algum esforço e brio, fomos construindo. Não se desqualifica, no sentido de desumanizar, de inferiorizar, com essa súbita exuberância. Não me impressiono, por isso, com a ausência de ordens, invetivas; nem sequer as procuro, porque não é suposto que as encontremos se queremos detetar esse tortuoso processo de desqualificação desse outro que é igual a nós mas que talvez não seja porque vem de outro lugar, de outra fé, de outra geometria de alma.