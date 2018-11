As maiores goleadas da Taça: do 21-0 do Sporting aos três golos de Mourinho

Os jogadores do Sporting e do Mindelense posaram juntos antes do jogo que terminou 21-0

Ao longo da história, e dado o enquadramento e contexto da prova, a Taça de Portugal foi sempre uma competição onde se registaram grandes goleadas. Isto porque as regras da competição (hoje em dia já em outros moldes) permitiam confrontos entre grandes e equipas de menor dimensão, muitas vezes de escalões distritais.

A prova rainha do futebol português, que este fim-de-semana tem mais uma eliminatória, já vai na 79.ª edição, numa história que começou a ser escrita na temporada 1938/39, quando a Académica se tornou no primeiro clube a vencer o troféu, batendo na final o Benfica por 4-3, ainda os jogos se disputavam no campo das Salésias, em Lisboa.

Mas afinal, qual foi a maior goleada de sempre registada na Taça de Portugal? É preciso recuar ao ano de 1971. No dia 23 de maio, o Sporting recebeu no velhinho Estádio José Alvalade o Mindelense, equipa de Cabo Verde, que jogava pela primeira vez num relvado - nesta altura ainda participavam na prova os campeões ultramarinos das colónias portuguesas em África.

O marcador final foi 21-0 (!) a favor dos leões, numa equipa que tinha Vítor Damas na baliza e jogadores de campo como Fernando Peres (o herói do jogo ao apontar sete golos), Fernando Tomé, Dinis, João Lourenço (marcou seis), Chico Faria, Pedro Gomes e Marinho, e que era treinada por Fernando Vaz. "21 golos sem resposta do Sporting ao Mindelense - um recorde na competição", podia ler-se na edição do DN no dia a seguir ao jogo.

"O assédio inicial do Sporting ao reduto defensivo do clube de Cabo Verde havia de repetir-se por todo o espaço de tempo numa manifestação de superioridade e de nível técnico do conjunto leonino que depois o volumoso resultado confirmaria [...] algumas vezes chegaram à baliza do Damas e até poderiam ter marcado um ou dois golos não fosse a atrapalhação que movia os avançados do Mindelense nas ocasiões soberanas", escreveu o DN na crónica do jogo, onde a grande maioria do espaço foi dedicado a descrever os golos marcados pelos leões.

Esta é ainda hoje a maior goleada de sempre em jogos da Taça de Portugal. Mas o segundo desafio desta prova com vitória mais expressiva tem uma história ligada a um dos treinadores mais conceituados da atualidade. A 7 de novembro de 1982, o Belenenses recebeu no Restelo o Vila Franca e o marcador final ficou nos 17-0 a favor dos lisboetas. A equipa de Belém, nesta altura, era orientada por Mourinho Félix, pai do atual treinador do Manchester United. E naquele dia, o José Mário, ainda jogador, saltou do banco na segunda parte (para o lugar de Djão) ainda a tempo de marcar... três golos.

A fechar o pódio das maiores goleadas da Taça está um jogo entre duas equipas açorianas, que atuavam nos distritais,na temporada 2001/02, logo na 1.ª eliminatória, que terminou com o triunfo do Madalena (Pico) diante do Vasco da Gama de Vila Franca do Campo (São Miguel) por 16-2.

Benfica e FC Porto também constam no top 10 das maiores goleadas da Taça de Portugal. O resultado mais volumoso registado pelos dragões aconteceu na temporada 1942/43, com um histórico 15-1 à Sanjoanense nos oitavos de final da competição - os marcadores de serviço foram Pinga e Araújo, com seis golos cada. Já a goleada do Benfica foi mais recente, na época 1988/89, quando no velhinho Estádio da Luz a equipa então treinada por Toni esmagou o Riachense por 14-1. O nigeriano Ricky esteve em destaque nessa tarde de 11 de janeiro de 1989, ao marcar seis golos.

Eis as maiores goleadas da história da Taça de Portugal:

Sporting-Mindelense: 21-0

Belenenses-Vila Franca: 17-0

Vasco Gama V.F.C-Madalena: 2-16

FC Porto-Sanjoanense: 15-1

Benfica-Riachense: 14-1

Varzim-Guarda: 13-0

O Elvas-CD Faro: 13-0

FC Porto-Portimonense: 13-1

Benfica-AC Viseu: 13-1

Benfica-Marinhense: 12-0

Penafiel-Mirandela:12-0

Sporting-União Bissau: 12-0

Benfica-Luso: 12 - 0

Sporting-V. Guimarães: 12-0