Arsenal vence Leicester a três dias de visitar o Sporting

A equipa londrina sentiu dificuldades na primeira parte, surpreendida pela ousadia do Leicester, que abriu o marcador aos 31 minutos, através de um autogolo do lateral-direito espanhol Bellerin, ao desviar involuntariamente o cruzamento do lateral-esquerdo visitante, Benjamin Chilwell, efetuado quase da linha de fundo.

A infelicidade de Bellerin não evitou que se tornasse numa das figuras, senão mesmo a figura principal da partida, por estar diretamente envolvido no golo do Leicester, mas também nos três golos do Arsenal.

Quase em cima do intervalo, o internacional espanhol cruzou para o golo de Mesut Ozil, com um toque de classe, de primeira, na área, que fez a bola entrar junto ao poste mais distante do guarda-redes Kasper Schmeichel.

Na segunda parte, o Arsenal tomou conta do jogo e criou várias oportunidades de golos, das quais concretizou duas pelo mesmo jogador, o internacional gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, lançado em campo aos 61 minutos a render o internacional suíço Stephan Lichtsteiner.

De destacar a beleza das duas jogadas coletivas de que resultaram os dois golos do Arsenal na segunda parte, com envolvimento de vários jogadores londrinos, sem que qualquer adversário tocasse na bola.

Em comum nas duas fantásticas jogadas houve três futebolistas, Bellerin, Ozil e Aubameyang, que as finaliza, além de Lacazette, que tem participação no terceiro golo juntamente com aqueles.

Com este triunfo, o Arsenal subiu ao quarto lugar, com 21 pontos, os mesmos do terceiro, o Chelsea, e do quinto, o Tottenham, trio que soma apenas dois pontos a menos do que o duo de líderes, Manchester City e Liverpool, enquanto o Leicester é 11º, com 12 pontos.

O Arsenal defronta o Sporting na quinta-feira, no Estádio José Alvalade, em jogo da terceira jornada do grupo E da Liga Europa, que integra mais duas equipas, o Qarabag, do Azerbaijão, e o Vorskla Poltava, da Ucrânia.