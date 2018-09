Arsenal sofre mas acaba por conquistar o triunfo em Cardiff

O Arsenal teve de sofrer bastante para garantir os três pontos no País de Gales, onde defrontou o recém-promovido Cardiff em jogo da 4ª jornada da Premier League.

A equipa de Unai Emerey, adversária do Sporting na fase de grupos da Liga Europa, até começou bem a partida quando o defesa Mustafi abriu o marcador logo aos onze minutos, após passe de Granit Xhaka.

Contudo, o Cardiff respondeu em cima do intervalo com o empate da autoria de Victor Camarasa. Foi só à passagem do minuto 62 que Aubameyang voltou a colocar os gunners em vantagem, após passe de Lacazette. Mas não durou muito a festa dos adeptos do Arsenal, que viram Danny Ward voltar a estabelecer a igualdade.

A segunda vitória na Premier League acabou por ser conquistada através de Alexandre Lacazette, com um remate fulminante que não deu hipóteses ao guarda-redes Neil Etheridge.

Resultados da 4ª jornada:

Leicester-Liverpool, 1-2

Brighton-Fulham, 2-2

Chelsea-Bournemouth, 2-0

Crystal Palace-Southampton, 0-2

Everton-Huddersfield, 1-1

West Ham-Wolverhampton, 0-1

Manchester City-Newcastle, 2-1

Cardiff-Arsenal. 2-3

Burnley-Manchester United, este domingo

Watford-Tottenham, este domingo

Veja aqui a classificação atualizada.