Arsenal e Chelsea dão passo importante para a final da Liga Europa

Arsenal e Chelsea estão bem colocados para disputarem a final da Liga Europa, depois dos jogos da primeira mão das meias-finais da prova realizados esta quinta-feira.

O Arsenal recebeu e venceu o Valência, por 3-1, numa partida em que o português Gonçalo Guedes foi titular, tendo sido substituído aos 71 minutos. Os espanhóis até começaram melhor a partida quando logo aos onze minutos o francês Mouctar Dialhaby abriu o marcador a passe do ex-benfiquista Rodrigo.

Contudo, os londrinos deram a volta ao resultado ainda antes do intervalo com dois golos do também francês Alexandre Lacazette. Foi já em cima do minuto 90 que Aubameyang marcou o terceiro golo do Arsenal, que fica assim com uma vantagem confortável para o jogo da próxima semana em Espanha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na Alemanha, o sonho do Eintracht Frankfurt ficou comprometido ao ceder um empate 1-1 em casa diante do Chelsea. A equipa que eliminou o Benfica nos quartos-de-final adiantou-se no marcador por Luka Jovic, que apontou o seu nono golo na Liga Europa, mas o Chelsea acabou por fazer o empate em cima do intervalo através do espanhol Pedro Rodríguez.

O avançado português Gonçalo Paciência ainda foi lançado aos 73 minutos pelo treinador do Eintracht para tentar chegar à vitória, mas o resultado acabou por não sofrer alterações.

Com este empate, o Chelsea parte para o jogo da segunda mão em Londres com a vantagem de ter marcado um golo fora, bastando-lhe por isso um empate a zero para garantir um lugar na final que terá lugar em Baku, no Azerbaijão, no dia 29 de maio.