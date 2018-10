Armada lusa dos Wolves surpreendida, Bernardo marca na goleada do City

Depois de seis jogos consecutivos sem perder, o Wolverhampton foi este sábado surpreendido em casa pelo Watford, interrompendo assim a boa sequência de resultados da equipa treinada por Nuno Espírito Santo, técnico que ainda esta semana tinha sido eleito precisamente o melhor de setembro na Premier League.

O antigo treinador do FC Porto repetiu o onze inicial pela nona jornada consecutiva, ampliando um recorde na liga inglesa, mas cedo se viu surpreendido, ainda na primeira parte, com dois golos do Watford no espaço de 58 segundos.

Etienne Capoue abriu o marcador aos 20 minutos, com um forte remate, e Roberto Pereyra ampliou quase de seguida, num minuto que fez desmoronar os Wolves e impôs a primeira derrota caseira à equipa de Nuno. Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Hélder Costa, Diogo Jota (titulares), Ivan Cavaleiro e Rúben Vinagre (suplentes utilizados) foram os elementos da armada lusa do Molineux [estádio do Wolverhampton] que foram a jogo.

Diogo Jota em desespero num jogo em que os Wolves foram surpreendidos em casa © Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Terceiro golo da época para Bernardo Silva

Em Manchester, Bernardo Silva e o City aproveitaram bem o empate do Chelsea com o Manchester United (2-2), horas antes, para se isolarem à condição na liderança, goleando o Burnley por 5-0. O internacional português contibuiu com um golo, o segundo, que desembrulhou definitivamente a goleada, já na segunda parte, após uma primeira metade que contou apenas com um golo de Aguero (17').

Bernardo fez o 2-0 aos 54', marcando pela terceira vez nesta Premier League, e a partir daí o resultado foi-se avolumando até final para a equipa de Pep Guardiola: Fernandinho (56'), Mahrez (83') e Sané (90'), completaram a goleada. O Manchester City isola-se no primeiro lugar, com 23 pontos, à espera de ver se mantém a companhia do Liverpool no topo após a conclusão da ronda, já que os reds ainda jogam este sábado, no terreno do Huddersfield.

Premier League. Resultados da 9.ª jornada

Chelsea-Manchester United, 2-2

Newcastle-Brighton & Hove Albion, 0-1

West HamTottenham, 0-1

Wolverhampton-Watford, 0-2

Manchester City-Burnley, 5-0

Cardiff City-Fulham, 4-2

Bournemouth-Southampton, 0-0

Huddersfield Town-Liverpool, a partir das 17.30

Everton-Crystal Palace, domingo às 16.00

Arsenal-Leicester City, 2.ª feira às 20.00

