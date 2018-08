Árbitro Luís Godinho nomeado para o Benfica-Sporting

O árbitro Luís Godinho, da Associação de Évora, foi nomeado para o dérbi lisboeta de hoje entre Benfica e Sporting, da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O juiz eborense, de 32 anos, mereceu a confiança do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para fazer a sua estreia oficial em 'clássicos', depois de já ter iniciado a presente temporada com a Supertaça entre o campeão FC Porto e o Desportivo das Aves, vencedor da Taça de Portugal, que os 'dragões' venceram por 3-1.

Internacional desde novembro de 2016, Luís Godinho vai ser auxiliado no dérbi pelos assistentes Rui Teixeira e António Godinho, com António Nobre a ser o quarto árbitro. Já as funções de videoárbitro foram atribuídas ao também internacional Jorge Sousa (Associação de Futebol do Porto), apoiado ainda pelo assistente Sérgio Jesus.

O desafio entre Benfica, segundo classificado, com seis pontos, e o Sporting, terceiro, igualmente com seis, está agendado para este sábado, às 19:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.