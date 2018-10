Árbitro escocês dirige o jogo do FC Porto em Moscovo

O escocês Bobby Madden foi o árbitro escolhido pela UEFA para dirigir o Lokomotiv Moscovo-FC Porto marcado para quarta-feira, às 20.00 horas, a contar para a 3.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

Esta é a primeira vez, que este árbitro vai dirigir uma partida dos dragões. Em 2016, Madden, de 39 anos, esteve no triunfo da seleção nacional frente à Letónia, por 4-1, de apuramento para o Mundial 2018.

Além disso dirigiu dois jogos do Sp. Braga para a Liga Europa, em 2015 na vitória por 1-0 diante do Groningen, e em setembro de 2017 na vitória (2-1) na Alemanha com o Hoffenheim. Dirigiu ainda o Atlético de Madrid-Académica, em 2012, para a mesma competição, numa partida que os espanhóis venceram por 2-1.