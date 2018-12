António Félix da Costa homenageado por triunfo na Arábia Saudita

Foi a primeira visita de António Félix da Costa à Arábia Saudita e logo para uma vitória na corrida inaugural do Campeonato do Mundo de Fórmula E, que se realizou a 16 de dezembro em Diriyah, nos arredores de Riade. A prova automobilística é uma novidade em terras sauditas, fazendo parte do esforço de abertura do reino. Para assinalar o triunfo do português, o embaixador em Lisboa, Adel Abdulrahman Bakhsh, organizou uma homenagem ao piloto. Entre as ofertas, destaca-se uma túnica tradicional saudita que o piloto da BMW agradeceu bastante, confessando que gostara de as ver e que tinha chegado a pensar em comprar uma.

António Félix da Costa, que partiu da pole position no circuito citadino em Diriyah terminou a corrida com 462 milésimos de vantagem sobre Jean-Éric Vergne, que defende o título conquistado na temporada passada, e 4,033 sobre o belga Jérôme d'Ambrosio, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O piloto português já tinha antes competido no Médio Oriente, nomeadamente no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos.