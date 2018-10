Antonio Conte complica-se, Solari pode ser a solução

Afinal, o que parecia seguro na noite de domingo parece agora mais incerto. A contratação de Antonio Conte para suceder a Julen Lopetegui no Real Madrid conheceu contratempos nas últimas horas, segundo avançam os diários desportivos de Madrid, que apontam mesmo Santiago Solari como o favorito, neste momento, para ficar ao comando da equipa.

Contra o italiano estará a duração de contrato e garantias que o técnico terá pedido em relação ao projeto desportivo do Real Madrid, segundo o diário As, enquanto o jornal Marca acrescenta ainda a má relação do treinador com alguns do craques no Chelsea como outro fator a alimentar dúvidas entre a junta diretiva dos merengues.

Recorde-se que o Real Madrid contratou o guarda-redes Courtois ao Chelsea no último verão e sonha ainda com a aquisição de outro belga, Eden Hazard, um desejo do presidente Florentino Perez - o que poderia dificultar-se com a contratação de Conte.

Segundo a imprensa de Madrid, o atual treinador da equipa filial, Santiago Solari, é nesta altura o favorito para ficar ao comando da equipa depois da saída de Lopetegui, a qual deverá ser confirmada após a reunião da junta diretiva, na tarde desta segunda-feira.

Já esta segunda-feira, o antigo diretor-desportivo do Real Madrid Jorge Valdano afirmou que o atual selecionador belga Roberto Martinez seria melhor opção do que Antonio Conte para lidar com o plantel do Real Madrid. E o capitão merengue Sergio Ramos já avisou, perante os rumores de chegada do italiano com fama de "durão", que "o respeito ganha-se, não se impõe".