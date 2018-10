André Simões: "O Benfica está na fase mais crítica da temporada"

André Simões, médio do AEK Atenas, admitiu que a partida desta terça-feira com o Benfica, a contar para a 2.ª jornada da Liga dos Campeões, será "difícil" porque a equipa portuguesa é uma equipa "bem organizada, bem trabalhada e habituada às provas europeias".

Apesar das dificuldades que prevê, o antigo jogador do Moreirense garantiu que o AEK quer "mostrar a potência" com que se tem exibido, assumindo a vontade de "desfrutar do jogo, mas também vencê-lo".

Nesse sentido, diz não esperar um Benfica "mais cauteloso" e explicou porquê: "Estão numa fase mais difícil da temporada. Após o empate com o Chaves, este jogo e o clássico que se segue... esta é uma fase difícil. Houve o abandono de Luisão e perderam Jardel por lesão, por isso esta é a fase mais crítica mas não esperamos facilidades por isso. O Benfica está habituado a fases menos boas, mas o AEK pode aproveitar."

O jogador de 28 anos deverá ser um dos titulares da equipa do AEK Atenas na partida com os encarnados, o mesmo não poderá dizer o outro português da equipa, Hélder Lopes, que sofreu uma lesão grave. "Ele já estava triste por não poder jogar. Tem uma lesão grave, vai ficar fora vários meses, que recupere rapidamente e bem. Falei com ele, está consciente do que tem de fazer, o clube já disse que iria ter um novo contrato para ele, o que foi um gesto bonito", adiantou, fazendo desde já uma promessa: "Desejo que possamos fazer um bom jogo para lhe dedicar o resultado, ainda para mais frente a uma equipa portuguesa contra quem ele queria muito jogar."