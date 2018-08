André Silva e as primeiras magníficas impressões de Sevilha

O futebolista português André Silva afirmou esta terça-feira que as suas "primeiras impressões" no Sevilha, onde vai jogar esta época por empréstimo do AC Milan, "são magníficas".



"Estou muito contente, tenho muita vontade que comece a Liga. Estou agora no Sevilha e só vou falar no Sevilha. Há aqui jogadores conhecidos por todos, eu conheço bem William Carvalho, mas está noutra equipa", afirmou o avançado, de 22 anos, na sua apresentação oficial como jogador do clube espanhol.



Assegurando que "todos os avançados são goleadores", André Silva enalteceu a "importância de ajudar o Sevilha a ganhar". O internacional português apresentou-se como um jogador que gosta de ter a bola e disse que conta enquadrar-se bem no campeonato espanhol.

O diretor desportivo do Sevilha, Joaquín Caparrós, recordou que o AC Milan pagou 38 milhões de euros pelo luso, para atestar tratar-se de "um futebolista de topo".

Na mesma ocasião, Caparrós explicou que o médio francês Steven N'Zonzi está a cumprir testes médicos na Roma, para uma futura incorporação na equipa italiana, semifinalista da Liga dos Campeões da época passada.