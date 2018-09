André Silva bisa na humilhação do Real Madrid

André Silva viveu esta quinta-feira uma noite que jamais irá esquecer. O avançado português iniciou a goleada que o Sevilha aplicou ao Real Madrid, por 3-0, em jogo da 6.ª jornada da Liga espanhola.

Esta foi a primeira derrota da equipa de Julen Lopetegui no campeonato, ainda para mais numa altura em que podia isolar-se na liderança, porque quando se iniciou a partida no Estádio Sánchez Pizjuán, já se sabia que o Barcelona tinha perdido em Leganés, por 2-1.

Foi uma primeira parte de sonho dos andaluzes, que contaram com Daniel Carriço no onze, pois aos 39 minutos já tinham marcado três golos, dois por André Silva e um pelo francês Ben Yedder.

No segundo tempo, Luka Modric ainda marcou para o Real Madrid, mas o árbitro anulou depois de informação dada pelo VAR por posição de fora de jogo do recém eleito melhor jogador do mundo para a FIFA. O Real Madrid bem pode agradecer ao guarda-redes Courtois que evitou que a humilhação fosse ainda maior.

Assim sendo, na frente tudo na mesma, com Barça e Real a partilharem o primeiro lugar, com 13 pontos, mais dois que o Atlético de Madrid.

No outro jogo da noite, Gonçalo Guedes também se destacou com uma assistência para o golo de Batshuayi, que colocou o Valência em vantagem frente ao Celta de Vigo. No entanto, aos 82 minutos, Iago Aspas conseguiu garantir um ponto para os galegos, com um golo que ditou o empate 1-1.

Jogos da 6.ª jornada:

Espanyol-Eibar, 1-0

Real Sociedad-Rayo Vallecano, 2-2

Atlético Madrid-Huesca, 3-0

Leganés-Barcelona, 1-2

Athletic Bilbau-Villarreal, 0-3

Sevilha-Real Madrid, 3-0

Valência-Celta de Vigo, 1-1

Esta quinta-feira:

Alavés-Getafe

Valladolid-Levante

Girona-Betis

