André Almeida, Jonas e Castillo de falham treino do Benfica

Ferreyra mostrou o caminho e o comandante Pizzi selou o triunfo do Benfica no Bessa

André Almeida, Jonas e Castillo foram as principais baixas do treino desta segunda-feira do Benfica, na véspera do jogo da primeira mão do playoff da Liga dos Campeões, diante do PAOK.

Os dois avançados continuam a recuperar de lesões, enquanto o lateral direito sofreu uma indisposições que o retirou do apronto efetuado no Seixal, embora esse problema não deverá ser impeditivo de alinhar no jogo desta terça-feira.

A sessão marcou também a estreia de Corchia a trabalhar com os novos companheiros, embora o lateral francês não possa ir a jogo diante do PAOK, em partida marcada para esta terça-feira (20.00) no Estádio da Luz.