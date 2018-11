Ana Catarina Nogueira consegue primeiro título português no World Padel Tour

Ana Catarina Nogueira, a fazer dupla com a argentina Delfina Brea, tornou-se este domingo a primeira portuguesa a vencer um torneio do Circuito Mundial de Padel, no Challenger Arroyo de la Encomienda, em Espanha. Tem sido um ano de sonho para a jogadora portuguesa, que ajudou ainda Portugal a chegar ao pódio no recente Mundial de padel, no Paraguai.

Nogueira e Brea, 21.ª e 22.ª do ranking mundial, respetivamente, a beneficiarem do abandono de Carolina Navarro e Cecilia Reiter, para conquistarem este triunfo no World Padel Tour.

A dupla luso-argentina chegou com facilidade a uma vantagem de 4-0, com dois 'breaks', num parcial que fechou em 6-2, antes de Navarro e Reiter abandonarem.

A espanhola Carolina Navarro já trazia queixas no joelho do encontro da meia-final frente a Alba Galan e Carmen Villalba e este domingo a argentina Cecilia Reiter também mostrou não estar a 100 por cento. Reiter necessitou de ser assistida pelo fisioterapeuta e a dupla já não entrou para disputar o segundo parcial.