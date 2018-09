Amora não perde há um ano e é a equipa dos nacionais há mais tempo invicta

Artur Soares Dias no Sp. Braga - Sporting

O Amora completa esta segunda-feira um ano sem derrotas. Foi precisamente a 24 de setembro do ano passado, numa receção ao Farense para a 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, que a formação do concelho do Seixal somou a última derrota, por 2-3.

Desde então, os amorenses somaram 33 vitórias e nove empates, contabilizando 30 jogos na 1.ª Divisão da AF Setúbal e cinco na Taça AF Setúbal relativos à temporada anterior, sob o comando técnico de Élio Santos; e seis partidas para a Série D do Campeonato de Portugal e uma para a Taça de Portugal referentes a esta época, já com o antigo médio sportinguista Litos como treinador.

Ao cabo de cerca de um mês e meio da época 2018/19, o Amora é uma das oito dos campeonatos nacionais sem derrotas nas provas nacionais, a par de Benfica, Sp. Braga e Sporting (I Liga), Benfica B (II Liga) e São Martinho, Gondomar e Sintrense (Campeonato de Portugal). No entanto, a equipa da Medideira é aquela que está invicta há mais tempo (365 dias) e há mais jogos (42).

Apesar ser recém-promovida ao Campeonato de Portugal, o conjunto orientado por Litos lidera a Série D à passagem da sexta jornada, com 16 pontos, mais quatro do que o Olímpico do Montijo.