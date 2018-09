Americano Micah Downs reforça basquetebol do Benfica

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação do americano Micah Downs para a sua equipa de basquetebol. O extremo de 2,03 metros de altura, que jogava nos russos do Avtodor Saratov, chega à Luz para substituir o canadiano Kris Joseph, que se lesionou com gravidade e deixou o clube.

Na época passada, Downs, de 32 anos, defrontou o Benfica na temporada passada, na FIBA Europe Cup ao serviço da equipa russa, tendo já passado por vários campeonatos europeus, como Croácia, Ucrânia, Espanha, França, Itália e, mais recentemente, Rússia.

"Joguei frente ao Benfica na temporada passada na FIBA Europe Cup e as minhas impressões foram muito boas. É um clube extremamente profissional. As infraestruturas, tanto médicas como de treino, são impressionantes. A história deste clube diz-nos que queremos ganhar todos os jogos. Esse é o objetivo de todos os jogadores, ganhar o maior número de desafios e voltar a vencer o Campeonato. Este é o meu 10.º ano a jogar como profissional. Espero ser capaz de trazer a minha inteligência e a minha garra para dentro de campo, dar tudo e ser um bom exemplo para os mais jovens", disse, em declarações ao site oficial do Benfica.