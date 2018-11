Sporting contrata referência mundial para a Unidade de Performance

Alireza Rabbani vai colaborar na Unidade de Performance do Sporting, disse à agência Lusa fonte do clube. O iraniano de 34 anos começou esta terça-feira a trabalhar na Academia, em Alcochete.

De acordo com fonte leonina, Rabbani é uma referência mundial na comunidade científica, tem formação nos Estados Unidos e em Inglaterra e possui um Certificado em Strenght and conditioning specialist pela National Strenght and Conditioning Association, USA, pelo trabalho desenvolvido tendo em vista o melhoramento de atletas de alta performance.

Alireza Rabbani conta com dezenas de publicações em revistas da área, tendo colaborado com vários clubes, entre os quais o Paris Saint-Germain e a Academia Aspire, no Qatar, que é uma organização que procura ajudar no desenvolvimento dos atletas no próprio país.