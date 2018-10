Alexis Sánchez salva José Mourinho em Old Trafford

José Mourinho esteve à beira do quinto jogo sem vencer, mas uma segunda parte épica fez com que o Manchester United vencesse o Newcastle por 3-2, depois de ter recolhido ao balneário a perder por 2-0.

Aos dez minutos, já o Newcastle tinha uma vantagem confortável graças aos golos de Kenedy e Yoshinori Mutu. Os red devils bem podem agradecer ao seu guarda-redes David de Gea, que salvou a equipa de alguns lances de golo iminente do adversário.

Na segunda parte, as dificuldades do Manchester United acentuaram-se, mas aos 70 minutos a esperança da equipa de José Mourinho renasceu quando Juan Manuel Mata cobrou um livre e reduziu a desvantagem.

Aproveitando a embalagem do golo, o United fez uma pressão intensa sobre a defesa do Newcastle, tendo Anthony Martial conseguido o empate aos 76 minutos, fazendo rebentar a festa em Old Trafford, tendo mesmo Mourinho se manifestado de forma efusiva.

Acabou por ser Alexis Sánchez, que tinha sido lançado com o decorrer da segunda parte, a marcar de cabeça, respondendo a um cruzamento de Ashley Young, estavam já atingidos os 90 minutos. Mourinho suspirou de alívio numa tarde de grandes emoções que começou com um cenário negro no que diz respeito à sua continuidade à frente do Manchester United.

Jogos da 8.ª jornada

Brighton-West Ham, 1-0

Burnley-Huddersfield, 1-1

Crystal Palace-Wolverhampton,0-1

Leicester-Everton, 1-2

Tottenham-Cardiff, 1-0

Watford-Bournemouth, 0-4

Manchester United-Newcastle, 3-2

Este domingo

Fulham-Arsenal

Southampton-Chelsea

Liverpool-Manchester City

