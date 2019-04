Alex Telles avisa Liverpool: "Estamos mais preparados para este jogo"

Mané e Salah dão vitória ao Liverpool diante do Chelsea

"Passámos por muitas coisas juntos e acho que estamos mais preparados para este duelo. Salah, Mané, Firmino... Os atacantes do Liverpool são conhecidos em todo mundo. São grandes jogadores, de classe mundial, todos conhecemos as suas qualidades, por isso vai ser muito difícil", referiu o defesa lateral esquerdo, em entrevista ao site oficial da UEFA.

Totalista na atual edição da Champions, Alex Telles abriu a porta dos quartos de final ao FC Porto, anotando o golo decisivo diante dos italianos da AS Roma, nos minutos finais do prolongamento, na marcação de grande penalidade.

"Posso dizer que foi um dos momentos mais especiais da minha carreira, senão mesmo o mais especial. Foi um momento importante para mim e para o clube, porque a passagem aos quartos-de-final só ficou decidida perto aos 120 minutos, no final do prolongamento. Senti uma grande pressão e responsabilidade", recordou.

O brasileiro, de 26 anos, falou ainda dos motivos para a longevidade do FC Porto na principal competição europeia de clubes, reconhecendo que a união dos jogadores tem sido decisiva.

"Acho que os segredos são concentração e trabalho de equipa dos que estão em campo e de todos os que trabalham por fora. A união da nossa equipa tornou-nos mais fortes e, é claro, foi a qualidade de jogo que exibimos em campo que nos permitiu chegar até aqui", observou.

Convidado a destacar um companheiro, Alex Telles olhou para o ataque e sublinhou a importância do maliano Moussa Marega, terceiro melhor marcador da prova, com seis golos, superado apenas pelo argentino Lionel Messi (FC Barcelona) e o polaco Robert Lewandowski (Bayern de Munique), ambos com oito tentos.

"Acho que todos temos jogado bem, mas se tivesse de destacar um jogador que tenha feito a diferença, que tenha dado força e energia positiva à equipa, seria o Marega. Dá-nos sempre muita confiança no ataque. Está a fazer uma grande Liga dos Campeões e estamos felizes por ele", assinalou.

O FC Porto recebe o Liverpool na quarta-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, e precisa de recuperar de uma desvantagem de 2-0 consentida na semana passada em solo inglês, na primeira mão dos quartos, para manter-se na Liga dos Campeões.