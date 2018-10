Alarme Messi em Barcelona: argentino marca e sai lesionado

No espaço de apenas um minuto os adeptos do Barcelona foram da euforia à preocupação, com Lionel Messi como protagonista. No jogo que opõe os catalães ao Sevilha, com a liderança da liga espanhola em jogo em Camp Nou, o jogador argentino teve um arranque frenético, com uma assistência, um golo e... uma lesão preocupante em apenas 15 minutos.

Depois de ter servido o golo de Coutinho logo aos dois minutos, Messi marcou ele próprio o 2-0, em mais uma bela obra de arte saída dos pés do n.º 10 do Barça, aos 14 minutos, deixando o Camp Nou em euforia.

Messi marcou o segundo do Barça, um minuto antes de lesionar-se © REUTERS/Albert Gea

Mas um minuto depois, ao tentar driblar um adversário, Messi chocou com Franco Vasquez e caiu mal sobre o braço direito, ficando de imediato a contorcer-se com dores.

O argentino foi assistido pelos médicos do clube fora das quatro linhas, durante largos minutos, com o Camp Nou em suspenso, mas teve mesmo de abandonar a partida, substituído por Ousmane Dembele.

O Barcelona vai vencendo o Sevilha por 2-0, ao intervalo, mas a grande preocupação dos culé centra-se agora no estado de Messi, em semana que vai ter jogo da Liga dos Campeões, frente ao Inter, a meio da semana, e, sobretudo, o super clássico contra o Real Madrid, na próxima jornada da liga espanhola.

As primeiras indicações apontam para um hiper estiramento do tendão, segundo o diário catalão Sport, mas Messi fará exames para verificar se há uma fratura no cotovelo ou rotura no tendão.