Alan Shearer: "O Manchester United é uma vergonha"

Alan Shearer, antigo internacional inglês que se notabilizou na posição de ponta-de-lança, foi contundente na sua coluna de opinião no The Sun quanto ao atual momento do Manchester United.



"O Manchester United é uma vergonha. Dá-me pena que neste momento os jogadores não joguem para José Mourinho. No sábado, os jogadores sabiam que se tratava de uma partida importante para o treinador e ninguém jogou para ele. Hoje em dia nós até vemos imagens dos treinos com aparentes discussões. A culpa não é apenas de Mourinho. Tenho questões para outros. Isto nunca foi assim quando comecei a jogar. O clube tinha poder, tal como o treinador. Agora, o poder está do lado dos jogadores", referiu o antigo goleador, campeão inglês pelo Blackburn Rovers.



A crítica sobe de tom quando Shearer fala do francês Paul Pogba: "A contratação mais cara do United nem serve para limpar as botas dos grandes jogadores que passaram pelo United."