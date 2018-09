Alan Shearer crítico: "Acho que o Mourinho vai perder o emprego"

Mourinho volta a perder. United derrotado (3-1) no campo do West Ham

Alan Shearer, antigo internacional inglês e atual comentador da Liga inglesa na BBC, não esteve com mais palavras na sua apreciação à derrota do Manchester United por 3-1 no campo do West Ham, este sábado em Londres.

"Acho que o Mourinho vai perder o emprego. Não o vejo a conseguir dar a volta a isto. A equipa foi lenta, letárgica e fraca do início ao fim do jogo", referiu Shearer na BBC, citado pelo jornal Independent.

Apesar de não culpar diretamente José Mourinho pela onda de maus resultados, também Rio Ferdinand, antigo capitão do Manchester United, deixou críticas à exibição da sua antiga equipa. "O ADN de um futebolista assenta no trabalho duro, no esforço e na entrega. Hoje não vi nada disso em campo. Não conseguiram fazer mais de dois ou três passes certos. Não vejo os jogadores trabalharem para dizerem ao treinador que têm espaço na equipa. Há grandes decisões que têm de ser tomadas no Manchester United. Vão existir conversas a alto nível sobre o futuro do treinador e da equipa, porque não estão a conseguir cumprir com o básico. Se isto continuar poderemos estar perante uma das piores épocas da história do clube", considerou Ferdinad à televisão BT Sports

Outra crítica foi apontada por Paul Scholes, também ele antigo jogador dos red devils. "Sentimos que algo não está bem. Será o fim do treinador, de alguns jogadores? Sinceramente não sei. Se o treinador sair quem está disponível para pegar na equipa? Pochettino, Zidane?", questionou também em declarações à BT Sports.