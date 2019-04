Al Taawon de Pedro Emanuel é o primeiro finalista da taça saudita

O Al Hilal, que até 30 de janeiro foi treinado pelo português Jorge Jesus, foi para intervalo a perder por 2-0, com o médio brasileiro Sandro Manoel a abrir o marcador, aos 19 minutos, e o defesa egípcio Mohamed Abdel Fatah a marcar o segundo, três minutos depois, aos 22.

Mesmo a jogar em casa, no Estádio Universitário King Saud, o Al Hilal nunca se sentiu confortável e viu no início da segunda parte o avançado burundinês Cedric Amissi marcar, aos 56 minutos, antes de o camaronês Leandre Tawanda e o saudita Ibrahim Al Zubaidi dilatarem o marcador, aos 81 e 86, respetivamente.

A equipa de Pedro Emanuel e do defesa português Ricardo Machado, que não saiu do banco, fica agora à espera de conhecer o outro finalista, que será decidido no sábado, na meia-final entre o Al Ittihad e o Al Nassr, do treinador português Rui Vitória.