Jorge Jesus imita Rui Vitória e segue em frente na Taça

Perante a equipa da segunda divisão, o Al Hilal garantiu a passagem com dois golos do francês Gomis e um do brasileiro Carlos Eduardo, ex-jogador do FC Porto e do Estoril Praia.

Na terça-feira, o Al Nassr, na estreia de Rui Vitória, goleou o Al Ansar, por 5-0, enquanto o Ohod, de Paulo Alves, foi batido pelo Al Taqdom, por 2-0.