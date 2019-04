Ajax vence em Londres e mantém o sonho bem vivo

O Ajax deu esta terça-feira um passo de gigante para chegar à final da Liga dos Campeões. Os holandeses foram a Londres vencer o Tottenham por 1-0, mantendo assim vivo o sonho que foi sendo alimentado depois de eliminar o Real Madrid e, depois, a Juventus, de Cristiano Ronaldo.

O único golo da partida surgiu logo aos 15 minutos através do médio Donny van de Beek, que concluiu uma das várias grandes jogadas da equipa do Ajax, surgindo isolado à frente do guarda-redes Hugo Lloris, depois de um excelente passe do marroquino Hakim Ziyech.

O Tottenham, a jogar no seu novo estádio, viveu uma primeira parte de pesadelo, tal foi o domínio e o futebol avassalador dos holandeses, que não permitiram aos spurs um único remate enquadrado com a baliza.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No segundo tempo, o Tottenham reagiu com um futebol mais veloz e com uma pressão mais forte sobre o adversário. Contudo, oportunidades de golo eram escassas para os ingleses que viviam sobretudo dos lances de bola parada para assustar o guarda-redes Andre Onana.

A grande oportunidade da segunda parte foi mesmo para o Ajax que podia ter colocado um ponto final na eliminatória quando o brasileiro David Neres rematou ao poste, após uma excelente jogada de contra-ataque.

Com este triunfo, o Ajax ficou muito perto de chegar à sua nona final da Champions, que poderá confirmar na próxima semana quando receber o Tottenham na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão. O sonho holandês continua bem vivo e tornaram-se para já na quinta equipa da história desta competição a ganhar fora de casa nos oitavos, quartos e meias-finais.

Já o Tottenham veem mais complicado de chegar à primeira final da Liga dos Campeões da sua história, pois para o conseguirem estão obrigados a vencer na Holanda.