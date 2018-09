Ajax goleia na visita ao Vitesse

O Ajax, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, mostrou este domingo que está em grande momento de forma, ao golear em Arnhem, o Vitesse, por 4-0, mantendo-se assim no segundo lugar da Liga holandesa, a dois pontos do líder PSV Eindhoven, que no sábado despachou o Willem II por claros 6-1.

Hakim Ziyech, Huntelaar e Dusan Tadic deram início à goleada, com três golos em apenas 20 minutos, tendo Huntelaar bisado na segunda parte de uma partida em que o Vitesse estreou o norueguês Martin Odergaard, de 19 anos, que em janeiro de 2015 foi contratado pelo Real Madrid como sendo um dos grandes craques do futuro.

A equipa de Amesterdão apenas sofreu um golo em quatro jornadas da Liga holandesa, tendo marcado onze golos.

Resultados da 4ª jornada:

Emmen-De Graafschap, 1-1

VVV Venlo-Heerenveen, 1-1

PSV Eindhoven-Willem II, 6-1

Excelsior-ADO Den Haag, 2-4

Fortuna Sittard- Utrecht, 1-1

Groningen-PEC Zwolle, 0-1

Heracles-AZ Alkmaar, 3-2

Vitesse-Ajax, 0-4

Feyenoord-NAC Breda, hoje

Confira aqui a classificação