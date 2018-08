Ajax e AEK bem lançados para a fase de grupos

Disputaram-se nesta quarta-feira mais três encontros relativos à primeira mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.



O Ajax e o Dínamo Kiev defrontaram-se em Amesterdão e o jogo começou bem para os holandeses que marcaram logo aos 2' por van de Beek. Porém, aos 16', na sequência de três cantos consecutivos a formação ucraniana empatou com um golo de Kedziora à boca da baliza.



No entanto, o Ajax pressionou bastante depois do golo sofrido e até ao intervalo fez o resultado final com golos de Ziyech (35') e Tadic (43'). Na segunda parte o ascendente continuou a ser do Ajax mas não houve golos.



Na Hungria o campeão grego AEK Atenas, dos portugueses André Simões e Hélder Lopes, venceu o Videoton, agora batizado com o nome de MOL Vidi. O jogo ficou condicionado com a expulsão do veterano avançado de 35 anos Huszti, logo aos 23', deixando o Vidi reduzido a dez. O AEK aproveitou e inaugurou o marcador com um golo de Klonaridis. No recomeço novo golo dos gregos marcado por Bakasetas. Entretanto, o mesmo Bakasetas foi expulso e o Vidi reduziu por Lazovic. Mesmo assim, a tarefa está muito dificultada para os húngaros que precisarão de vencer por 2-0 em Atenas.



Finalmente, os suíços do Young Boys não foram além de um empate em casa com os croatas do Dínamo Zagreb. Mbabu fez o 1-0 aos 2', Orsic empatou aos 40'. Resultado favorável aos visitantes que em casa basta um 0-0.