Räikkönen vitorioso cinco anos depois. Penta de Hamilton terá de esperar

Lewis Hamilton (Mercedes) partiu da pole position e chegou a estar destacadíssimo na liderança do Grande Prémio das Américas, em Austin, no Texas, mas completou a prova em terceiro lugar e ainda não foi desta que assegurou a conquista do quinto título mundial.

O piloto britânico parou nas boxes durante a 39.ª volta e não conseguiu recuperar o primeiro lugar, que acabou por ficar na posse do finlandês Kimi Räikkönen (Ferrari), que já não conquistava qualquer vitória desde 2013, com o holandês Max Verstappen (Red Bull) a surgir na segunda posição.

Raikkönen somou o seu 21.º triunfo ao cumprir as 56 voltas ao circuito texano, na 16.ª prova do campeonato do mundo, em menos 1,281 segundos do que Verstappen, e menos 2,342 do que Hamilton.

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que matematicamente ainda pode roubar o título a Hamilton, não começou bem mas foi galgando posições e terminou no quarto posto, a 18,222 do primeiro, seguido do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes).

Hamilton partiu para os Estados Unidos com 67 pontos de avanço sobre Vettel, mas ao terminar no degrau mais baixo do pódio, teria de esperar que o germânico não fosse além do sétimo lugar, algo que não se verificou. Assim sendo, o britânico terá ainda três provas até ao final da temporada para confirmar o penta: México (28 de outubro), Brasil (11 de novembro) e Abu Dhabi (25 de novembro). O campeão do mundo em 2008, 2014, 2015 e 2017 soma 346 pontos, mais 70 do que Vettel, que conquistou os títulos 2010, 2011, 2012 e 2013.