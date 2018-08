Afinal... Lyon desistiu de Rúben Dias

Terminou a novela Ruben Dias. O internacional português vai manter-se no Benfica, ou, pelo menos, mesmo que saia o seu destino não será o Lyon depois das juras de amor do treinador e do presidente do clube francês.



"Não há acordo por Rúben Dias. Perdemos um mês. Vamos agora para outro jogador, um do Manchester City", referiu o presidente do Lyon Jean-Michel Aulas referindo-se ao belga Jason Denayer.