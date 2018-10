Adrien Silva diz que nunca vai esquecer Vichai Srivaddhanaprabha

"Nunca esquecerei o grande Homem que sempre acreditou em nós e tornou o sonho realidade deste clube e desta cidade. As minhas preces vão para a sua família boss, e todas as pessoas envolvidas nesta tragédia. Ficará para sempre nos nossos corações Boss", escreveu nas redes sociais o médio luso, que alinha no Leicester desde 2017/18.

O antigo capitão do Sporting já tinha reagido ao acidente com o helicóptero do presidente do Leicester, quando ainda não tinham sido reveladas as identidades das vítimas do acidente

No domingo, o clube inglês, surpreendente campeão em 2015/16, confirmou a morte de Vichai Srivaddhanaprabha, após a queda do seu helicóptero, que se incendiou, no parque de estacionamento junto ao estádio King Power, pouco depois de descolar do relvado.

As autoridades identificaram as outras quatro vítimas do acidente como sendo Nursara Suknamai e Kaveporn Punpare, dos elementos do staff de Vichai Srivaddhanaprabha, Eric Swaffer e Izabela Roza Lechowicz, o piloto e a sua companheira e instrutora de voo, respetivamente.