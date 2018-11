Adrien e Eric Dier visitam Sporting em Londres

Presidente do Al Jazira confirma Keizer no Sporting

Os ex-leões Eric Dier (Tottenham) e Adrien (Leicester) foram ao hotel da comitiva leonina dar uma força aos ex-colegas para o embate com o Arsenal, amanhã, para a Liga Europa (20.00, SIC).

Frederico Varandas, o presidente do Sporting, registou o momento e publicou nas redes sociais uma fotografias dos dois jogadores com Nani e Mané. A fotografia fez as delícias dos seguidores do líder leonino, com muitos adeptos a pedir o regresso do ex-capitão leonino.