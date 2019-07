Admitiu baixar o salário para ficar no Sporting mas vai reforçar o Sevilha

O médio, de 27 anos, que aterrou na noite desta segunda-feira no aeroporto de San Pablo, em Sevilha, acompanhado pelo diretor desportivo dos andaluzes, Monchi, vai assinar contrato depois de realizar os habituais exames médicos, na terça-feira.

No Sporting, Gudelj foi um jogador imprescindível no meio-campo, tendo realizado 43 encontros. No final da época passada, chegou mesmo a admitir baixar o salário para ficar em Alvalade em 2019-20, o que não se veio a verificar. "O que falta é falar com o clube chinês, porque ainda tenho contrato. Gosto de Portugal e do Sporting e seria perfeito ficar. Sei que o salário que tenho na China não é um salário normal aqui, nem na Europa, mas já disse que, para mim, não há problema", afirmou dias depois da final da Taça de Portugal, ganha nos penáltis ao FC Porto.

"Já falei com o treinador [Marcel Keizer], que também quer que eu fique. Já o conheço do Ajax e temos uma boa relação. Já lhe disse que quero ficar", afirmou na altura, durante os festejos leoninos na Câmara Municipal de Lisboa.

O sérvio é o 10.º reforço para a equipa em que atua o português Daniel Carriço, depois de Moanes Dabbur, Diego Carlos, Jordán, Luuk de Jong, Jules Koundé, Lucas Ocampos, Sergio Reguilón, Fernando e o ex-portista Óliver Torres.