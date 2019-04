Adebayor e o dia em que tentou suicidar-se: "Tinha tudo preparado"

Emmanuel Adebayor não teve uma vida fácil no início da carreira, quando ainda jogava no Metz e estava longe de imaginar que um dia ia conseguir jogar em clubes como o Real Madrid, Manchester City, Mónaco, Arsenal ou Tottenham. Foi precisamente durante essa sua etapa no Metz, da Liga francesa, no início deste século, que o avançado natural do Togo pensou em suicidar-se.

"No clube pagavam-me umas 3000 libras por mês e a minha família pediu-me uma casa de meio milhão. O clube estava cansado de mim, do meu comportamento... e uma noite sentei-me na cama e pensei: 'o que ando aqui a fazer? Ninguém está contente comigo, para quê continuar a viver?'. Tudo o que queria era ajudar a minha família, que me pressionava muito. Quando uma família é toda pobre são solidários uns com os outros, mas se alguém consegue algo, começam a cobrar-te", começou por revelar numa entrevista ao jornal Daily Mail.

Foi então que o jogador togolês pensou no suicídio. Deslocou-se a uma farmácia perto de casa para comprar comprimidos e acabar com a vida. Mas uma conversa com um grande amigo fê-lo desistir da ideia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Havia uma farmácia mesmo por baixo da minha casa. Pedi bastantes comprimidos, Tantos que nem que queriam vender e por isso disse-lhes que eram para dar a uma associação de caridade do Togo. Preparei tudo. Estava tudo pronto e chamei o meu melhor amigo à meia-noite. Ele tranquilizou-me, disse-me que tinha coisas pelas quais devia viver, como ter valor para mudar África. Nesse momento conseguiu fazer-me desistir da ideia. Pensei que Deus estava a reservar algo de bom para mim", relatou.

Emmanuel Adebayor, hoje com 35 anos, joga no Basaksehir, atual líder do campeonato da Turquia, ao lado de outros conhecidos jogadores como Robinho, Arda, Clichy. E prepara-se para festejar um título de campeão, algo inédito na sua carreira. Apesar de ter representado grandes clubes, o único troféu que conquistou foi uma Taça de Espanha pelo Real Madrid, em 2010/11.