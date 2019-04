Acuña regressa aos treinos. Trio ainda de fora

A reintegração de Marcos Acuña no trabalho de grupo foi a novidade do treino desta quinta-feira do Sporting. O lateral/extremo argentino, que estava a contas com mialgias de esforço, recuperou e já trabalhou sem limitações.

De fora continuam Cristián Borja (tratamento e recuperação no ginásio), e Battaglia (segue o plano de recuperação com trabalho no relvado seguido por um membro do departamento clínico) tal como Bas Dost, que fará na tarde desta quinta-feira tratamento e treino condicionado no relvado acompanhado por um elemento do departamento clínico.

A formação orientada por Marcel Keizer volta a treinar esta sexta-feira às 10.30 na Academia Sporting, tendo em vista a preparação para o jogo de sábado no terreno do Desportivo das Aves (20.30), a contar para a 29.ª jornada da I Liga.