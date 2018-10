Acionistas da SAD do Sp. Braga aprovam contas apesar de resultado negativo

Com 99,99 por cento dos votos favoráveis e sem qualquer voto contra, os acionistas aprovaram o exercício da temporada passada, que viu ainda o passivo aumentar 11 ME (32,4 por cento), de 33,5 ME para 44,5 ME.

Segundo uma nota do sítio oficial dos minhotos, foram ainda aprovadas com um voto de louvor por 99,99 por cento e sem qualquer voto contra a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade e, por unanimidade, a proposta de aplicação de resultados e a proposta de orçamento para o exercício 2018/19.

Esta última prevê o regresso a números positivos, com um resultado líquido de 5,47 ME, "que, a concretizar-se, será o melhor da história da sociedade".

Refira-se que, em idêntica AG da SAD da época passada, foi previsto um resultado líquido positivo de 7,1 milhões de euros, o que não veio a se verificar (negativo de 1,83 ME).

Foi ainda apresentada, pela Deloitte & Associados, a auditoria externa relativa aos exercícios findos em 30 de junho de 2016, 30 de junho de 2017 e 30 de junho de 2018.

"A Deloitte informou que não foi detetada qualquer irregularidade, pelo que as conclusões dos auditores são idênticas às já formuladas pelo revisor oficial de contas da SC Braga, SAD nos exercícios em questão, não havendo matéria relevante a reportar", pode ler-se.

A auditoria externa foi acompanhada pelo Conselho Geral do Sporting de Braga, órgão consultivo e independente da direção, que nomeou uma comissão de três elementos para seguir o processo em permanência, frisa a nota.