Acidente na prova de F3 em Macau: "Foi incrível ter sobrevivido"

Sophia Floersch perdeu o controlo do seu carro, quando circulava a 276 quilómetros por hora, na prova de F3 do Grande Prémio de Macau. Embateu no carro que seguia à frente, conduzido pelo japonês Sho Tsuboi. E de seguida voou, indo cair numa área reservada para os repórteres de imagem, fora da pista.

O dono da equipa da condutora alemã, Frits van Amersfoort, garante que Floersch deve ter tido "um anjo em cima do seu ombro". O que é outra forma de dizer: "Foi como um foguete. Sobreviver foi incrível", avaliou o dono da Van Amersfoort Racing à BBC Radio 5. "Pensamos que estaria a correr a 276 Km/h nessa altura."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O piloto japonês Tsuboi também foi hospitalizado, com dores nas costas. Os fotógrafos Minami Hiroyuki e Chan Weng Wang e o polícia Chan Cha In também foram hospitalizados com ferimentos (fratura de maxilar, laceração do fígado)

"Creio que nunca vi nada assim. Não vi todos os acidentes do desporto automóvel, mas este foi seguramente o pior que vi", acrescenta Van Amersfoort. "Tivemos sorte por o caro ter voado, porque ultrapassou uma barreira. Se tivesse chocado com a barreira teria sido muito pior", referiu o dono da equipa, citado pelo The Guardian.

Floersch ainda se encontra hospitalizada, mas a sua conta no Twitter adianta que as cirurgias têm corrido bem e sem complicações.

O presidente da FIA, Jean Todt, garantiu que o acidente será investigado. Desde 1973, até ao ano passado, morreram oito condutores no circuito de Macau. O motociclista Daniel Hegarty foi o último.