AC Milan ganha jogo em atraso e sobe ao quarto lugar

O homem em destaque na partida foi o central Romagnoli, a passar em meia hora de vilão a herói do AC Milan, com um autogolo a repor o empate na partida e, finalmente, com o golo do triunfo, nos descontos.

Adiantou-se o AC Milan logo aos quatro minutos, com um golo do espanhol Suso, não se alterando depois o marcador até ao intervalo.

O Génova, que contou com o português Miguel Veloso a partir do minuto 67, chegou ao empate afortunadamente, com o golo de infelicidade de Romagnoli, na própria baliza, aos 56.

Seria dele o golo da vitória, também, aos 90+1 e agora já na baliza certa.

Com este resultado, o AC Milan sobe a quarto, com 18 pontos, quando estão disputadas dez jornadas - atrás de Juventus (28), Inter (22) e Nápoles (22) e com os mesmos pontos que a Lazio.

O Génova é 11.º, com 14 pontos.