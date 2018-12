AC Milan consegue reviravolta frente ao Parma e sobe a quarto em Itália

O AC Milan subiu provisoriamente ao quarto lugar da liga italiana de futebol, ao conseguir uma reviravolta em casa frente ao Parma, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada do Calcio.

Com Bruno Alves no onze titular, o Parma colocou-se em vantagem, aos 50 minutos, por Roberto Inglese, mas os milaneses empataram cinco minutos depois por Patrick Cutrone. Aos 71 minutos, graças à intervenção do videoárbitro, que indicou uma grande penalidade, o costa-marfinense Franck Kessie deu o triunfo ao AC Milan.

Com estes três pontos, o AC Milan ultrapassou a Lazio (menos um jogo) no quarto lugar, com 25 pontos, a 15 da líder Juventus, enquanto o Parma segue no sexto lugar, com 20.