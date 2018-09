Aboubakar vai ser operado e deve parar pelo menos 6 meses. O FC Porto informou que o avançado sofreu uma "rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo", sexta-feira, com o Tondela (jogo que os dragões venceram, por 1-0). Tendo por isso de passar por uma cirurgia.

O jogador saiu lesionado do jogo com o Tondela - tendo sido substituído por Soares, que apontou o golo da vitória -, dando logo a ideia de que algo não estava bem com o joelho. O pior cenário foi depois confirmado pelo clube, já este sábado.

Esta lesão constitui uma séria dor de cabeça para o treinador, até porque Soares não se encontra inscrito na UEFA e Marega fica assim sem companhia no ataque à Champions.

Os dragões vão defrontar os turcos do Galatasaray, na 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, quarta-feira, às 20:00.