Aad de Mos: "Marcel Keizer é apresentado amanhã no Sporting"

"Estou? É o Aad de Mos. Temos a informação de que o Marcel Keizer vai ser apresentado amanhã [segunda-feira] no Sporting. Arranja-me o número dele na Arábia Saudita?". Parece uma charada, mas este episódio noticioso tem uma história simples.

Nem uma hora antes, Aad de Mos foi contactado pelo DN para traçar um retrato do treinador do Al-Jazira, apontado como substituto de José Peseiro no Sporting, pois ambos são holandeses e tiveram uma ligação ao Ajax. O DN estava também na pista do médico do Al-Jazira, o português João Pedro Araújo, que vai comandar o departamento clínico dos leões, e terá sido um elo de ligação dos leões a Marcel Keiser.

Aad de Mos considera Marcel Keizer inexperiente © DR

O DN tinha também conseguido falar com uma fonte próxima do médico que é "grande amigo de Frederico Varandas". "Conhecem-se há muitos anos, antes de o João Pedro ter ido para os Emirados com o Hugo Viana [atual diretor desportivo leonino...]. Conhecem-se bem do futebol, mas têm outras afinidades", revelou ao DN. O nosso jornal partilhou essa informação - bem como a da iminente chegada de Araújo a Alvalade - com Aad de Mos.

Com o início do programa em que o ex-treinador ia participar como comentador a aproximar-se, a falta de tempo impediu explicações mais pormenorizadas. O número de Aad de Mos foi passado através dessa fonte do DN para chegar a Marcel Keizer, que muito perto da hora do magazine futebolístico arrancar (20.00 locais, menos uma hora em Lisboa) ainda não tinha contactado o antigo treinador do Ajax. E do Malines: venceu a extinta Taça das Taças há 30 anos com um tal de Michel Preud'Homme na baliza. E do Werder Bremen e do Gijón. E que passou ainda pelo Japão e Arábia Saudita, curiosamente no Al-Hilal, atualmente orientado por Jorge Jesus.

Agora, desde cerca de 2010, Aad de Mos é uma referência do comentário televisivo na Holanda e na Bélgica. "Conseguimos a informação [de que Marcel Keiser será apresentado esta segunda-feira como treinador do Sporting] aqui na televisão holandesa e vamos avançar com ela no programa. É um programa muito famoso aqui no país, falamos dos jogos do fim de semana e de outros temas da atualidade futebolística. Hoje, vamos comentar a demissão de Phillip Cocu [há uma semana pelo Fenerbhaçe, da Turquia]", explicou muito à pressa o velho lobo do futebol mundial (71 anos).

Acordo entre Keizer e Sporting

Pelo que foi possível perceber, está a ser feito tudo para que Keizer seja apresentado já esta segunda-feira em Lisboa, mas ainda não é garantido que isso aconteça. Garantido está o acordo entre leões e o treinador holandês do Al-Jazira, de 49 anos. Falta acertar os termos da rescisão com o clube dos Emirados.

O contrato de Keizer deve vigorar até final da época 2020, à razão de um milhão de euros brutos - o teto fixado pelo presidente leonino. Na prática, é menos de metade do valor que Keizer vai receber, descontando o IRS, segurança social e o obrigatório seguro de acidentes de trabalho. Os encargos fiscais e sociais limpam mais de 50% do valor bruto.

Finalmente, segundo informações de fonte próxima do médico João Pedro Araújo, o responsável clínico está praticamente desvinculado do clube dos Emirados Árabes Unidos e conta chegar a Lisboa ainda este mês. Frederico Varandas não quer perder mais tempo, depois de ter dispensado José Peseiro esta semana.

"Pressão vai ser maior"

Antes desta rocambolesca história, o antigo treinador holandês falou de Marcel Keizer ao DN. "É um bom treinador, mas não tem muita experiência de topo", disse, referindo-se ao facto de apenas ter passado pela equipa principal do Ajax como principal nota do currículo. E só durou 24 jogos. "Não teve muita sorte. Tinha feito uma boa época anterior no Jong Ajax e depois os jogadores que subiram com ele não ficaram nada contentes quando foi despedido. Jogadores como De Ligt, Frankie de Jong e Justin Kluivert".

"A pressão em Lisboa vai ser maior do que a que teve no Ajax", salientou Aad de Mos. "Ele teve algum azar no Ajax. Mas tem boas ideias de jogo, escola holandesa do 4x3x3, é moderno no pensamento de jogo", acrescentou.

A conversa já tinha começado de forma divertida: "Sim, sim, está a ligar-me de Portugal por causa do Marcel Keizer no Sporting, certo? Vi as notícias. Sabe, estou muito bem informado, porque como comentador tenho de estar atento a tudo o que se passa no futebol", brincou o bem-humorado e (realmente) bem preparado homem do futebol.