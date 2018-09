A Taça da Liga, emoções no País Basco e CR7 à procura do golo

PSG-Saint-Etiénne Sexta-feira, Ligue1, 19.45, Eleven Sports

No arranque do fim-de-semana de futebol, oportunidade para ver o campeão francês, agora treinado pelo alemão Thomas Tuchel, que arrancou a temporada a todo o gás. Com Neymar e Mbappé (co-lideram a lista de marcadores da Ligue 1, com quatro golos cada) a carburarem a luxuosa máquina parisiense, o PSG tem quatro vitórias em quatro jornadas, é a única equipa 100% vitoriosa na liga, tem o melhor ataque e recebe o Saint-Etiénne, a única outra equipa que ainda não sofreu qualquer derrota (uma vitória e três empates).

FC Porto-Desp. Chaves Sexta-feira, Taça da Liga, 20.30, SportTV1

Os grandes entram em ação na Taça da Liga, com FC Porto e D. Chaves a darem o pontapé de saída nesta terceira fase de uma competição que tem teimado em fugir ao palmarés dos dragões. Sérgio Conceição já disse que quer quebrar o enguiço e a equipa deve começar a fazer por isso esta sexta-feira, frente a um D. Chaves que já perdeu esta época no Dragão, para o campeonato. Como habitualmente na Taça da Liga, deverá ser uma oportunidade para ver alguns jogadores menos utilizados e outros em busca de ritmo (como Danilo), até porque a Liga dos Campeões já se avizinha no horizonte (Schalke 04, na 3.ª feira).

Sérgio Conceição quer quebrar o enguiço portista na Taça da Liga © Fábio Poço/Global Imagens

Tottenham-Liverpool Sábado, Premier League, 12.30, SportTV2

O Liverpool está a viver um grande início de época, alimentando o sonho de que desta vez poderá lutar pelo título inglês que lhe escapa desde os tempos pré-Premier League (1990). A equipa de Jurgen Klopp, a que mais investiu em reforços para esta época, está 100% vitoriosa no arranque da Premier League e tem este sábado um difícil teste na visita ao Tottenham de Mauricio Pochettino, única equipa que não contratou para esta temporada mas que mantém a estrutura que garantiu o pódio da liga nas últimas três temporadas.

Real Sociedad-Barcelona Sábado, La Liga, 15.15, Eleven Sports

Messi arrancou LaLiga inspirado, já leva quatro golos e o Barcelona mantém a folha limpa após três jornadas. Na única deslocação até agora, contudo, a vitória em Valladolid foi árdua, pela margem mínima (0-1). Este sábado, a equipa de Ernesto Valverde visita o campo da Real Sociedad, que se estreia perante os seus adeptos depois de ter arrancado a liga com três jogos consecutivos fora de casa, devido a obras de remodelação no Anoeta. Apesar disso, os donostiarra somaram 4 pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota nos jogos longe de San Sebastián.

Messi já lidera os marcadores da Liga espanhola, ex-aequo com Benzema © REUTERS/Albert Gea

Wolfsburgo-Hertha Berlim Sábado, Bundesliga, 14.30

Num campeonato onde o Bayern Munique domina quase por completo a paisagem, oportunidade para desviar um pouco a atenção para a concorrência dos bávaros, neste duelo entre as duas equipas que, para além do Bayern, conseguiram arrancar a Bundesliga com duas vitórias nas primeiras duas rondas. No Hertha Berlim do húngaro Pal Dardai tem-se destacado o n.º 10 eslovaco Ondrej Duda, atrás de uma dupla de veteranos no ataque (Kalou e Ibisevic). No Wolfsburgo, treinado por Bruno Labbadia, há um talento croata de 20 anos (Josip Brekalo) a reclamar atenção.

Watford-Manchester United Sábado, Premier League, 17.30, SportTV2

O conturbado Manchester United de José Mourinho vai a casa da equipa sensação deste início de época em Inglaterra. O Watford do espanhol Javi Gracia lidera a Premier League em conjunto com o Liverpool e o Chelsea, ao fim de quatro jornadas, e promete ser um obstáculo difícil para os red devils, que tentam superar os traumas internos de início de temporada. Nesta fase, para Mourinho, cada jogo encerra um alto risco. E este Watford justifica todos os cuidados.

Watford tem sido a equipa sensação do arranque de temporada na Premier League © REUTERS/David Klein

Benfica-Rio Ave Sábado, Taça da Liga, 18.00, SportTV1

Com a estreia na Liga dos Campeões, frente ao Bayern, a anunciar-se já para meio da próxima semana, Rui Vitória deve aproveitar a entrada em ação na Taça da Liga para fazer alguma gestão de plantel e dar minutos a jogadores pouco utilizados até aqui neste arranque de temporada. Um bom palco para nomes como German Conti ou Gabriel, reforços ainda por estrear em jogos oficiais, Svilar, que pode voltar à baliza, ou também para ver mais minutos de João Félix, a nova pérola encarnada por que os adeptos suspiram. No Rio Ave, expetativa maior para ver se pode ser este o palco para a estreia de Fábio Coentrão, de regresso ao clube de origem.

Athletic Bilbao-Real Madrid Sábado, La Liga, 19.45, Eleven Sports

As emoções principais de LaLiga jogam-se este sábado no País Basco. Poucas horas depois de o Barcelona se por à prova em San Sebastián, é a vez do Real Madrid de Julen Lopetegui (também ele basco) subir ao relvado do San Mamés de Bilbao. Os merengues têm superado bem a saída de Cristiano Ronaldo, amealhando três vitórias nas três primeiras jornadas, com um Benzema de resnascido espírito goleador e nomes como Bale e Asensio a aproveitarem o palco mediático deixado livre pelo português. O Athletic de Eduardo Berizzo tem uma vitória e um empate, em casa, nos dois jogos que efetuou até aqui (o jogo com o Rayo Vallecano, fora, foi adiado)

Juventus-Sassuolo Domingo, Série A, 14.00, SportTV1

Cristiano Ronaldo ainda não marcou, mas a Juventus não tem precisado dos golos do português que esta época se mudou para Itália. A Velha Senhora continua com o hábito de vitórias bem alimentado e já lidera isolada a Serie A, ao fim de três jornadas. Este domingo, a equipa de Massimiliano Allegri recebe o Sassuolo, surpreendente segundo classificado, que arrancou o campeonato com duas vitórias e um empate. A equipa treinada por Roberto de Zerbi tem o poder de fogo dos africanos Boateng e Babacar e do italiano Berardi, e é o melhor ataque da liga neste arranque (8 golos). Um bom estímulo para Cristiano Ronaldo puxar dos galões, depois de ter pedido dispensa dos compromissos da seleção para acelerar a adaptação à Juve.

Cristiano Ronaldo procura o primeiro golo na Série A © REUTERS/Alberto Lingria

Sporting-Marítimo Domingo, Taça da Liga, 20.00, SportTV1

O campeão em título da prova entra em ação na defesa do trofeu, naquele que é também o primeiro jogo do Sporting na nova era ditada pelas eleições do último fim-de-semana, com Frederico Varandas como presidente. Expetativa para perceber se José Peseiro vai aproveitar para experimentar novas soluções ou para consolidar o onze que tem procurado estabilizar neste atípico início de época. O jogo pode assinalar também o regresso do internacional Danny (35 anos) a Alvalade, de onde saiu há 13 anos, em janeiro de 2005. De volta ao futebol português e ao clube de origem, o capitão maritimista reencontrará ainda José Peseiro, que era o treinador dos leões na altura.