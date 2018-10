Os miúdos tailandeses da equipa Javalis Selvagens, resgatados de uma gruta em julho, não podiam adivinhar que a presença no programa de Ellen DeGeneres, nos EUA, era o pretexto para uma surpresa ainda maior: a presença de Zlatan Ibrahimovic, do Los Angeles Galaxy, ídolo de todos os jovens.

"Eu achava que era corajoso, mas essa equipa é mais corajoso que eu. Eles mostraram o trabalho em equipa, tiveram fé, paciência e confiaram nos outros. Este é provavelmente a melhor equipa do mundo", afirmou o atacante de 37 anos, depois de surpreender os jovens tailandeses.

As 12 crianças, com idades entre 11 e 16 anos, e o técnico de 25 anos dos Javalis Selvagens acabaram presos na gruta no dia 23 de junho, depois de um passeio. Foram encontrados com vida por mergulhadores nove dias depois e resgatados numa operação que durou três dias e terminou a 10 de julho.

Veja aqui a surpresa: