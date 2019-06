Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista ao canal brasileiro Esporte Interativo após a conquista da Liga das Nações, durante a qual falou da felicidade em ter conquistado mais um troféu por Portugal, mas também sobre o futuro, dando a entender que ainda vai continuar a representar a equipa das quinas durante mais alguns anos, mas que do seu ponto de vista o sucesso está assegurado pela nova geração.

"Foi excelente [vitória na Liga das Nações], estou muito contente, ganhar o troféu aqui em Portugal, para os portugueses. Fiquei muito contente. A alegria de ganhar aqui, os portugueses merecem, sempre nos apoiaram desde o jogo com a Suíça, isto é um troféu de todos eles, não só da Seleção", começou por dizer, falando depois do futuro: "A seleção vai continuar, com ou sem o Cristiano. Tem jovens jogadores de qualidade, que vão ficar mais maduros e melhores. Quero continuar neste projeto, sinto-me bem, disponível para ajudar a seleção portuguesa, acho que tem potencial para evoluir e ganhar muitos troféus."

Após o jogo com a Holanda, que permitiu a Portugal vencer a Liga das Nações, Ronaldo já tinha garantido em declarações à RTP que não pensa renunciar brevemente à seleção nacional. "Sinto-me feliz, sinto-me bem, sinto uma grande alegria sempre que venho à seleção. Enquanto estiver bem, enquanto estiver motivado e tiver força, vou representar as cores de Portugal. Já são 16 anos, mas sinto entusiasmo como se fossem os primeiros jogos. Os portugueses estão sempre comigo. Quero retribuir com boas exibições, com golos e com troféus", afirmou o capitão.