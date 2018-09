A resposta do Benfica à intenção do FC Porto em processar Varandas Fernandes

O Benfica, através de uma nota de imprensa, reagiu esta sexta-feira à intenção do FC Porto em processar o vice-presidente Varandas Fernandes, depois de este dirigente ter lançado acusações sobre o papel dos dragões no caso da reprodução dos emails.

"Caso se confirme o processo ao dr. Varandas Fernandes, informamos que será uma excelente oportunidade para chamar ao processo como testemunhas os dirigentes do FC Porto em prol do cabal esclarecimento de como, em que circunstâncias e de que forma o FCP e o diretor de comunicação do clube tiveram acesso e cometeram o crime de divulgação da correspondência privada roubada ao Benfica", podia ler-se na nota enviada à imprensa.

Esta sexta-feira, o FC Porto informou em comunicado que deu instruções ao departamento de jurídico para proceder judicialmente contra Varandas Fernandes. "Em causa estão as declarações falsas e difamatórias do vice-presidente do Benfica, tendo afirmado que o FC Porto pagou e instigou o acesso ilegítimo do sistema informático do Benfica", escreveram os dragões no seu site oficial.